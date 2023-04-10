Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları 60 mahallede yapılıyor.

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları 60 mahallede yapılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ekipler hasarlı binaların yıkımını sürdürdü.

Enkaz kaldırma çalışmalarına da devam eden ekipler, bu alanlardaki molozları da kamyonlara yükleyerek belirlenen alanlara götürüyor.

Bazı depremzedeler de enkazdan çıkacak eşyalarını bulabilmek için bina önlerinde ve çevresinde bekliyor.