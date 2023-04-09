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Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 58 mahallede yapılıyor

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 58 mahallede yapılıyor

Güncel Haberler

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde, hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları 58 mahallede sürüyor.

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde, hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları 58 mahallede sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, hasarlı binaların yıkımı gerçekleştirilirken, molozlar kamyonlara yüklenerek belirlenen alanlara götürülüyor.

Yıkım ve yükleme sırasında toz olmaması için itfaiye araçları enkazı ve molozları ıslatıyor.

Bazı depremzedeler de enkazdan çıkacak eşyalarını bulabilmek için bina önlerinde ve çevresinde bekliyor.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Antakya Hatay Güncel Haberler

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