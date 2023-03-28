Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 23 mahallede sürecek

Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde acil yıkılması gereken binaların yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının 23 mahallede devam edeceğini bildirdi.

Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde acil yıkılması gereken binaların yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının 23 mahallede devam edeceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, yarın Antakya'daki Narlıca, Maşuklu, Fevzi Çakmak, Esenlik, Ürgen Paşa, Altınçay, Saraykent, Akasya, Odabaşı, Akçaova, Bitiren, Apaydın, Demirköprü, Küçükdalyan, Kışlasaray ve Haraparası ile Defne'deki Harbiye, Sümerler, Değirmenyolu, Çınarlı, Çekmece, Subaşı ve Turunçlu mahallelerinde devam edeceği belirtildi.

Acil yıkılması gereken binaların yıkılacağı ve enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı ifade edilen açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebilecekleri kaydedildi.