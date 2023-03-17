Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 6 mahallede devam edecek

Güncel Haberler

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 6 mahallede devam edecek

Hatay Valiliği, Antakya ilçesinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 6 mahallede süreceğini bildirdi.

Hatay Valiliği, Antakya ilçesinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 6 mahallede süreceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, yarın Antakya'daki Serinyol, Güzelburç, Emek, Küçükdalyan, Narlıca ve Odabaşı mahallelerinde süreceği belirtildi.

Acil yıkılacak binaların yıkılması, yıkılan binaların ise enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı aktarılan açıklamada, bina sakinlerinin istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Hatay Valiliği Serinyol Antakya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title