Hatay'da Biletsiz Yolcu Taşıyan Otobüs Firmasına Cezai İşlem Uygulandı
Hatay'da, biletsiz yolcu taşıdığı tespit edilen otobüs firmasına 5 bin 679 lira ceza uygulandı. Belen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde denetim yaptı. Denetimde, Hatay-İstanbul seferini yapan bir otobüs Halil Bey Mahallesi'nde durduruldu. Ekipler, otobüste yaptıkları denetimde, Suriye uyruklu bir kişinin otobüste sahta yol izin belgesi ile biletsiz olarak bulunduğunu tespit etti. Otobüs firmasına 5 bin 679 lira ceza kesildi, şoför ve muavinin de arasında olduğu 3 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
Hatay'da, biletsiz yolcu taşıdığı tespit edilen otobüs firmasına 5 bin 679 lira ceza uygulandı.
Belen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde denetim yaptı.
Denetimde, Hatay- İstanbul seferini yapan bir otobüs Halil Bey Mahallesi'nde durduruldu.
Ekipler, otobüste yaptıkları denetimde, Suriye uyruklu bir kişinin otobüste sahta yol izin belgesi ile biletsiz olarak bulunduğunu tespit etti.
Otobüs firmasına 5 bin 679 lira ceza kesildi, şoför ve muavinin de arasında olduğu 3 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.