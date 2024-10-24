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Hatay'da Berberde Bomba Şüphesi: Çanta Sahipleri Panik Yaratmadı

Hatay'da Berberde Bomba Şüphesi: Çanta Sahipleri Panik Yaratmadı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yabancı uyruklu iki kişinin berberde unuttuğu çanta bomba şüphesiyle paniğe yol açtı. Polis, çantanın içinde giyim eşyalarının olduğunu görünce operasyonu sonlandırdı.

HATAY'da yabancı uyruklu 2 kişinin berberde unuttuğu çanta, tedirginliğe neden oldu. Polisin sinyal kesiciyle çevrede önlem aldığı sırada iş yerine dönen çanta sahipleri, içinde giyim eşyalarının olduğunu gösterince çalışmalar sonlandırıldı.

Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi'nde öğle saatlerinde, berber dükkanına gelen yabancı uyruklu 2 kişi, tıraş olduktan sonra yanlarında getirdikleri çantayı almadan dışarı çıktı. Çanta için dükkana dönülmemesi üzerine iş yeri sahibi polise haber verdi. İhbarla adrese sevk edilen ekipler, bomba şüphesiyle çevrede sinyal kesiciyle güvenlik önlemi aldı. Bu sırada iş yerine gelen kişiler, çantanın kendilerine ait olduğunu söyleyip, içindeki giyim eşyalarını polise gösterdi. Çalışmalarını sonlandıran polis, paniğe neden olan kişileri işlemleri için emniyete götürdü.

Haber: kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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