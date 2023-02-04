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Hatay'da belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

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Hatay'da belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Hatay'da belediye ekipleri, yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Hatay'da belediye ekipleri, yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması için belediye ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Ekiplerin, Antakya, Hassa, Altınözü, Yayladağı, İskenderun ve Belen ilçelerinde 39 noktada, 19 iş makinesiyle yol açma, küreme ve tuzlama çalışması yürüttüğü kaydedildi.

Açıklamada, kar yağışı olan bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Güncel

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