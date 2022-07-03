Hatay'da bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı - Haberler

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Hatay'da bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bataklığa saplanan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bataklığa saplanan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Atayurdu Mahallesi'nde çimenlik alanda otlayan inek bataklığa saplandı.

Hayvanı kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, ineği bulunduğu yerden çıkardı.

AA / Salim Taş - Güncel

Altınözü İtfaiye Hatay Güncel Haberler

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