Reyhanlı Baraj Gölü'nde Kayıp Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
Hatay'da Reyhanlı Baraj Gölü'nde kaybolan bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olayda daha önce boğularak hayatını kaybeden 4 Suriyelinin cesetleri de mordu. Yetkililer, cesetlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
KAYIP KİŞİ BULUNDU
Hatay'da 4 Suriyeli'nin boğulduğu Reyhanlı Baraj Gölü'nde kaybolan diğer kişinin de cansız bedeni bulundu. Morga kaldırılan cesetlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.