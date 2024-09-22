Reyhanlı Baraj Gölü'nde Kayıp Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

KAYIP KİŞİ BULUNDU

Hatay'da 4 Suriyeli'nin boğulduğu Reyhanlı Baraj Gölü'nde kaybolan diğer kişinin de cansız bedeni bulundu. Morga kaldırılan cesetlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.