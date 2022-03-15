Hatay'da bankada sahte parayla işlem yapmak isteyen 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Hatay'da bankada sahte parayla işlem yapmak isteyen 2 şüpheli yakalandı

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'da bankada sahte parayla işlem yapmak isteyen 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde, bankada sahte parayla işlem yapmak isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde, bankada sahte parayla işlem yapmak isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir banka şubesinde sahte parayla işlem yapılmak istendiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şubeye gelen ekiplerce, S.Ö. ve D.K'nın üst aramasında 100 liralık 6 ve 50 liralık 8 sahte banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Banka, Hatay, Güncel, Haberler

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