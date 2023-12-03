Haberler ›› Güncel ›› Hatay'da banka dolandırıcılığı operasyonu: 44 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'da banka dolandırıcılığı operasyonu: 44 şüpheli gözaltına alındı

3 Aralık 2023 14:47 Son Güncelleme: 14:48 Abone Ol

Hatay merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, telefonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 44 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki ofiste yapılan aramada, 5 bilgisayar, 6 cep telefonu, tablet, kayıt cihazı, para sayma makinesi ve flaş bellek ile telefon görüşmelerinde kullanılan metinler ele geçirildi.