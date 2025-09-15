Hatay'da Balıkçılık Sezonu Başladı

Hatay'da balıkçılar, bölgede av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek Akdeniz'in mavi sularına açıldı.

İskenderun Balıkçı Barınağı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mustafa Masatlı, törende yaptığı konuşmada, denizlerin temiz tutulması ve kaçak avcılarla ilgili duyarlı olunması gerektiğini söyledi.

Kaçak avcılık yapılmasına ve denizlerin kirlenmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Masatlı, "Denizlerimizi topyekun koruyacağız ki geleceğe de güzel bir doğa, deniz, yaşam bırakalım. Bu balıkçılık sezonumuzun İskenderun ve Hatay'ımızdaki balıkçılara hayırlı olması dileğinde bulunuyor, soframız bereketli, denizlerimiz balık dolu olsun." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz da sezonun bereketli geçmesini temenni etti.

Türkiye'nin balıkçılık alanında önemli mesafeler katettiğini belirten Türkyılmaz, "Devletimiz son 23 yılda balıkçılık sektörüne büyük destek sağlamış, sağlamaya da devam etmektedir. Bu kapsamda 29 milyar lira ÖTV indirimli yakıt, 19 milyar lira üretim, 700 milyon lira küçük ölçekli balıkçılık desteği ve diğer desteklerle toplamda 51 milyar Türk lirasını bulan nakdi bir destekle hayata geçirilmiş bulunmaktadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından balıkçılar mavi sulara açıldı.

Törende, vatandaşlara balık ekmek ikram edildi.