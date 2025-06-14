Hatay'da Babadan Kızına Pompalı Tüfekle İnfaz

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir kişi tartıştığı kızını pompalı tüfekle öldürdü, eşini yaraladı.

Babatorun Mahallesi'nde H. İşçimen (49) ile kızı İrem İşçimen (12) ve eşi F. İşçimen (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmada H. İşçimen kızı ve eşine pompalı tüfekle ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İrem İşçimen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan F. İşçimen ise ambulansa Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, H. İşçimen'i gözaltına aldı.