Hatay'da Baba Kızı Vurdu, Eşini Yaraladı

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Hatay'ın Altınözü ilçesinde Hasan İşçimen, tartıştığı kızı İrem İşçimen'i av tüfeğiyle vurdu ve eşi Feryal İşçimen'i ağır yaraladı. Olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alındı.

HATAY'ın Altınözü ilçesinde Hasan İşçimen, tartıştığı kızı İrem İşçimen'e (12) av tüfeğiyle vurarak öldürdü, eşi Feryal İşçimen'i (45) de ağır yaraladı.

Olay, Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde, 3 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Hasan İşçimen, iddiaya göre, evde bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Feryal İşçimen ve kızı İrem İşçimen'e av tüfeğiyle ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, İrem İşçimen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Feryal İşçimen ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İrem İşçimen'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Hasan İşçimen ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak, jandarma merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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