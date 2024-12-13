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Hatay'da aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü zehirlenme olayına ilişkin 3 gözaltı

Hatay'da aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü zehirlenme olayına ilişkin 3 gözaltı
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İskenderun ilçesindeki bir ailede meydana gelen zehirlenme olayında, 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde aynı aileden 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin de hastanede tedaviye alındığı zehirlenme olayına ilişkin aralarında tesisat, denetim ve doğal gaz firması görevlilerinin bulunduğu 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Cebike Mahallesi'nde 3 ay önce yapımı tamamlanan konutlarda meydana geldi. G11 Blok'un ikinci katındaki dairedeki Kökçü ailesinden haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Kapıyı açan olmayınca eve giren ekipler, Emrah (43), eşi Kader (35), çocukları Yiğit Efe (14), Elif Bilge (12) ve İsmail Ege Kökçü'yü (5) baygın halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık, AFAD ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan aileden, Kader Kökçü ile çocukları İsmail Ege, Yiğit Efe ve Elif Bilge Kökçü kurtarılamadı.

Ekipler, gaz kaçağı şüphesiyle dairede incelemelerde bulunup, önlem aldı. Anne ve çocuklarının cansız bedeni, ölüm nedenlerinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Tedavisi süren Emrah Kökçü'nün de hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Hatay Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın kesin zehirlenme sebebi yapılacak olan otopsi sonucunda belirlenecektir" ifadelerini kullandı.

Jandarma ekipleri, olaya ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında tesisat ve doğal gaz firması görevlilerinin bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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