Hatay'da aynı aileden 3 çocuk depremden 80 saat sonra kurtarıldı Güncel Haberler Hatay'da enkaz altında kalan aynı aileden 5, 12 ve 16 yaşlarındaki 3 çocuk, depremden 80 saat sonra sağ çıkarıldı. Hatay'da enkaz altında kalan aynı aileden 5, 12 ve 16 yaşlarındaki 3 çocuk, depremden 80 saat sonra sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), diğer ekiplerle Akevler Rüzgar Sokak Altuğ Apartmanında ses aldıkları bir enkazda arama çalışması yaptı. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu 16 yaşındaki Abdülkadir Al Hüseyin, 12 yaşındaki Gaysa Al Hüseyin ve 5 yaşındaki Gayda Al Hüseyin'e ulaştı. Depremden 80 saat sonra enkazdan kurtarılan 3 çocuğa olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Aynı aileden kişiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Erzurum Hatay Yerel Güncel Haberler

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