Hatay'da avlanma süreleri dışında avlanan 3 kişiye ceza

KIRIKHAN, HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde avlanma süreleri dışında avcılık yapan 3 kişiye toplam 5 bin 350 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Hatay Şubesi ekipleri, yaptıkları denetimlerde Kırıkhan'da avlanma sezonu dışında avcılık yapan 3 kişiyi tespit etti.

Ekipler, suçüstü yakalanan 3 avcıya toplamda 5 bin 350 lira ceza kesti.

Hassa ilçesinde Jandarma ekipleri de kaçak kirpi avcılığı yaparken suçüstü yakaladığı 4 kişiye idari işlem uyguladı.