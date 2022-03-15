HATAY'DA ATÖLYEDE YANGIN; 2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Haberler

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HATAY'DA ATÖLYEDE YANGIN; 2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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HATAY'ın Antakya ilçesindeki koltuk döşeme atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu.

HATAY'ın Antakya ilçesindeki koltuk döşeme atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu. Dumandan etkilenen 2 itfaiye erine de ayakta müdahale edildi.

Yeni Sanayi Sitesi'ndeki koltuk döşeme atölyesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede atölyeyi sardı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Bu sırada 2 itfaiye eri de dumandan etkilendi. İtfaiyeciler ayakta tedavi edilirken, atölyede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

HATAY'DA ATÖLYEDE YANGIN; 2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

HATAY'DA ATÖLYEDE YANGIN; 2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

HATAY'DA ATÖLYEDE YANGIN; 2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye, Antakya, Yangın, Güncel, Haberler

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