Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir unlu mamullerden soğutucuya ait motoru çalan 2 şüpheli, polis tarafından at arabasıyla suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı.

Hatay'da at arabasıyla hırsızlık yapan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.A ve S.Ö bir unlu mamullerden soğutucuya ait motoru çalıp at arabasına koydu. Bu sırada bölgede çalışma yapan polis 2şüpheliyi fark edip suçüstü yakaladı.

Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - HATAY