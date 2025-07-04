Hatay'da Aşure İkramı ile Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Hatay'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Hacı Cuma Kahraman ile TOKİ Rasulullah camilerinde 5 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Hacı Cuma Kahraman Camisi'ndeki aşure dağıtımına Vali Mustafa Masatlı da katıldı.

Masatlı, burada gazetecilere, aşurenin bereketin, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu söyledi.

Hatay'ın 6 Şubat 2023'teki depremlerle çok ciddi yaralar aldığını anımsatan Masatlı, şöyle konuştu:

"Bu yaralar sonucu Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde farklı inanışlara, kültürlere sahip olan bu şehrimizde yeniden imar, inşa ve ihya çalışmalarımız da birlik ve beraberlik içerisinde çok şükür devam ediyor. Aşure ayıyla da bunu bir anlamda bugün göstermiş olduk. Aşure dağıtımımıza gelen vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, İslam aleminin muharrem ayını ve aşure gününü de kutluyorum."