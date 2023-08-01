Hatay'da askeri aracın tıra çarpması sonucu 10 asker yaralandı
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Dörtyol ilçesinde otoyol gişelerinde askeri araç önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan 10 asker sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hatay'da askeri aracında tıra çarpması sonucu 10 asker yaralandı.
Dörtyol ilçesinde otoyol gişelerinde askeri araç önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi. Kazada yaralanan 10 asker sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel