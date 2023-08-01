Hatay'da askeri aracın tıra arkadan çarpması sonucu 10 asker yaralandı
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Hatay'da Dörtyol'dan İskenderun istikametine seyreden bir askeri araç, tıra arkadan çarptı. Kazada 10 askeri personel hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.
Hatay'da askeri aracın tıra arkadan çarpması sonucu 10 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, askeri araç, Dörtyol'dan İskenderun istikametine seyreden H.Ç. idaresindeki 51 HC 358 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada 10 askeri personel hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel