Hatay'da askeri aracın tıra arkadan çarpması sonucu 10 asker yaralandı

Hatay'da Dörtyol'dan İskenderun istikametine seyreden bir askeri araç, tıra arkadan çarptı. Kazada 10 askeri personel hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.