Hatay'da askeri araç tıra çarptı: 10 asker yaralı

Hatay'da otoyol gişelerinde askeri araç bir tıra arkadan çarptı, kazada 10 asker yaralandı. Kaza, Dörtyol ilçesinde otoyol gişelerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, askeri araç önünden seyreden tıra arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi. Kazada yaralanan 10 asker sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.