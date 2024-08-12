Hatay'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Düzenlendi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Asayiş ve Güvenlik Toplantısı düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı başkanlığında Valilik'teki toplantı salonunda düzenlenen toplantıda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik güçlerinin temmuz ayında yaptığı çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar da görüşüldü.

Vali Masatlı, toplantıda vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz demeden görev yapan kolluk kuvvetlerine teşekkür ederek, kentte tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını belirtti.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, İl Jandarma Komutanı Tuğgenerel Ömer Ersever ve Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Yarbay Onur Emir katıldı.????