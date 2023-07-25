Hatay'da Asayiş Uygulamasında 245 Kişi Yakalandı

Hatay'da polis ekiplerinin 2 haftalık asayiş uygulamasında yakalanan 245 kişiden 35'i tutuklandı. Aramalarda 46 tabanca, 9 av tüfeği, 1 uzun namlulu tüfek ve 356 adet fişek ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 10.07.2023-24.07.2023 tarihleri arasında il genelinde yapılan asayiş uygulamalarında; 66 bin 875 şahıs sorgulandı, 14 bin 500 araç kontrol edildi. Hırsızlık ve yağma suçlarından aranan 132, çeşitli suçlardan aranan 113 şahıs olmak üzere toplamda 245 zanlı yakalandı. Bu şahıslardan 35'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yapılan aramalarda; 46 adet tabanca, 9 adet av tüfeği, 1 uzun namlulu tüfek, 14 adet kesici alet, 18 adet namlu, 15 adet dipçik, 17 adet el kundağı ve 356 adet fişek ele geçirildi. Hırsızlık malzemesi olan; beyaz eşya, inşaat malzemeleri, 120 kilogram bakır kablo, 20 adet kalorifer peteği, 10 adet klima, antika eşya, çelik kasa, asansör malzemeleri ve bisiklet ele geçirildi. Ayrıca hurda nakil belgesi olmayan 120 araçta bulunan hurdalar, döküm sahasına döktürüldü. - HATAY