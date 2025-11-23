Haberler

Hatay'da Asayiş Uygulaması: Ceza ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hatay'da Asayiş Uygulaması: Ceza ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 129 araç kontrol edildi, 2 sürücüye 39 bin 521 lira ceza kesildi. 507 kişi GBT ile sorgulanırken, 23 şüphelinin adli işlem geçirdiği ve uyuşturucu madde ile sigortasız işçi çalıştıran işletmelere ceza uygulandığı bildirildi.

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada incelenen 129 araçtan 2'sinin sürücüsüne 39 bin 521 lira ceza kesildi.

Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle 507 kişinin kontrol edildiği uygulamada, 23 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmada 86 gram esrar, 48 uyuşturucu hap, 40 gram sentetik uyuşturucu ve 1 kök kenevir ele geçirildi.

Kafe ve masaj salonlarının da denetlendiği uygulamada, 3 iş yerine sigortasız işçi çalıştırma, 2 işletmeye ise kapalı alanda sigara içilmesi nedeniyle ceza verildi.

