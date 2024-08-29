Hatay'da asayiş uygulaması: 2 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ağustos'ta ilçe genelinde uygulama yaptı.

Ekipler, 284 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü sağladı, aranan 2 düzensiz göçmeni yakaladı.

Uygulamada, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, ehliyeti olmayan bir sürücüye 12 bin 977 lira ceza kesildi.