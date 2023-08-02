Hatay'da Asayiş Uygulamalarında 84 Zanlı Gözaltına Alındı

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 84 zanlı gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda biri kurusıkı 9 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 32,83 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.