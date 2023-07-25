Hatay'da Asayiş Uygulamalarında 35 Şüpheli Tutuklandı
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Hatay'da son iki haftada yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 245 şüpheliden 35'i tutuklandı. Uygulamalarda çok sayıda silah ve kesici alet ele geçirildi.
Hatay'da son iki haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 245 şüpheliden 35'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10-24 Temmuz tarihleri arasında il genelinde asayiş uygulamaları yaptı.
Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 245 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 35'i tutuklandı.
Uygulamalarda 46 ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 1 uzun namlulu tüfek, 14 kesici alet, 18 namlu, 15 dipçik, 17 el kundağı ve 356 fişek ele geçirildi.