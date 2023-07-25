Hatay'da Asayiş Uygulamalarında 35 Şüpheli Tutuklandı

Hatay'da son iki haftada yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 245 şüpheliden 35'i tutuklandı. Uygulamalarda çok sayıda silah ve kesici alet ele geçirildi.