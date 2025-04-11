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Hatay'da Asayiş Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

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Hatay'da düzenlenen asayiş operasyonunda, 7 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, evlerde ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Hatay'da düzenlenen asayiş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş olaylarının önlenmesi ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 60 fişek, tüfek, 4 kartuş, 6 uyuşturucu hap, 2 kama, kılıç ve bıçak ele geçirildi.

Operasyonda H.A, H.K. ve B.B. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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