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Hatay'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Hatay'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Hatay'ın Arsuz ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pirinçlik Mahallesi'nde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.

Silahların ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel

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