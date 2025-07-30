Hatay'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Yenge Öldürüldü, Eşi İntihar Etti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişi, yengesini tüfekle öldürüp intihar etti.

Mağaracık Mahallesi'ndeki evde Ferhat Saf (48) ile yengesi Devrim Saf (47) arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tüfekle yengesine ateş eden Saf, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ferhat Saf'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, ağır yaralanan Devrim Saf'ı Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan 4 çocuk annesi Devrim Saf, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.