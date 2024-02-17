Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından arananların yakalanmasına yönelik 'Yumruk' operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında aranan 50 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından arananların yakalanmasına yönelik "Yumruk" operasyonu gerçekleştirdi.
Operasyon kapsamında aranan 50 şüpheli gözaltına alındı.