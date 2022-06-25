Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
AA - Burak Milli - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun, Belen ve Yayladağı ilçelerinde arananlara yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun, Belen ve Yayladağı ilçelerinde arananlara yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, 33 kök Hint keneviri, tabanca ve fişek ile çalıntı motosiklet ve parçaları ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.
AA / Burak Milli - Güncel