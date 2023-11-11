Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, arananlara yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, arananlara yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri kent genelinde aranan suçluların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan M.S.K, H.K, A.A. ve D.B. bulundukları ikametlerde yakalandı.
Kaynak: AA / Güncel