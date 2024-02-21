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Hatay'da aranan şüphelilerden 4'ü tutuklandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Savcılıktaki sorgularının ardından 4 şüpheli tutuklandı.

Hatay'da çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden H.İ.K, M.A, İ.E. ile H.E. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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