Hatay'da aranan şüpheliler yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, arananların yakalanmasına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 14 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y. ile 'ateşli silah ve mermi bulundurma' suçundan aranan Y.A'nın adreslerini tespit etti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla U.Y. ve Y.A'yı yakaladı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, arananların yakalanmasına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 14 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y. ile "ateşli silah ve mermi bulundurma" suçundan aranan Y.A'nın adreslerini tespit etti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla U.Y. ve Y.A'yı yakaladı.