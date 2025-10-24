Hatay'da Aranan İki Şüpheli Gizli Bölmede Yakalandı

HATAY'da çeşitli suçlardan aranan H.A. ve M.C.T., polisin baskın yaptığı evde saklandıkları gizli bölmede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. ile M.C.T.'nin saklandığı adresi tespit etti. Eve baskın yapan ekipler, kapıya duvar örülerek gizli bölme oluşturulduğunu belirledi. Bölmeyi kıran ekipler, şüphelileri yakaladı. H.A. ve M.C.T., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera : Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),