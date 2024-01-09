Hatay'da aranan 6 firari hükümlü yakalandı
Hatay'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari 6 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.?????