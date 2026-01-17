Haberler

Hatay'da 5 şüpheli ve firari 8 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, ikisi tutuklandı.

Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Altınözü ve Dörtyol ilçelerindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, çeşitli suçlardan aranan Y.E.Ş, N.T, H.Y, A.C. ve M.S. ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ, Ç.A, O.B, Ö.Y, M.D, Y.T, M.N. ve Z.N. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E.Ş. ve A.C. tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, hükümlüler ise cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi

Bu kulübe kimse "Hayır" diyemiyor! Rakip takımın kaptanını aldılar
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Tan Sağtürk'e yeni görev

Tan Sağtürk'e yeni görev