Hatay'da aranan 2 hükümlü tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan uygulamasında, 2 hükümlü tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından huzur ve güvenin sağlanması için uygulamalara devam ediyor. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan uygulamada, 2 hükümlü yakalandı. Ekiplerin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan uygulamalar sonucunda, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Ö.B. ve kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan A.G, yakalandı. Yakalanan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü. . - HATAY