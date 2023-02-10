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Hatay'da Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

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Hatay'da Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

ANTAKYA, 10 Şubat (Xinhua) -- Depremin vurduğu Hatay'da arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Hatay'da Arama Kurtarma Çalışmaları SürüyorHatay'ın Antakya ilçesinde hasar görmüş bir aracı taşıyan iş makinesi, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

ANTAKYA, 10 Şubat (Xinhua) -- Depremin vurduğu Hatay'da arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Resmi verilere göre depremin vurduğu 10 ildeki can kaybı 18.342'ye, yaralı sayısının ise 74.242'ye yükseldi.

Hatay'da Arama Kurtarma Çalışmaları SürüyorHatay'ın Antakya ilçesinde çöken binanın enkazında hayatta olanları arayan arama kurtarma ekipleri, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Hatay'da Arama Kurtarma Çalışmaları SürüyorHatay'ın Antakya ilçesinde deprem nedeniyle hasar gören binalar, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Hatay'da Arama Kurtarma Çalışmaları SürüyorHatay'ın Antakya ilçesinde çöken binanın enkazında hayatta olanları arayan arama kurtarma ekipleri, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Hatay'da Arama Kurtarma Çalışmaları SürüyorHatay'ın Antakya ilçesinde çöken binanın enkazında hayatta olanları arayan arama kurtarma ekipleri, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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