Hatay'da Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor Güncel Haberler ANTAKYA, 10 Şubat (Xinhua) -- Depremin vurduğu Hatay'da arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde hasar görmüş bir aracı taşıyan iş makinesi, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) ANTAKYA, 10 Şubat (Xinhua) -- Depremin vurduğu Hatay'da arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Resmi verilere göre depremin vurduğu 10 ildeki can kaybı 18.342'ye, yaralı sayısının ise 74.242'ye yükseldi. Hatay'ın Antakya ilçesinde çöken binanın enkazında hayatta olanları arayan arama kurtarma ekipleri, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem nedeniyle hasar gören binalar, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Hatay'ın Antakya ilçesinde çöken binanın enkazında hayatta olanları arayan arama kurtarma ekipleri, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Hatay'ın Antakya ilçesinde çöken binanın enkazında hayatta olanları arayan arama kurtarma ekipleri, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Hatay Güncel Haberler

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