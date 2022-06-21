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Hatay'da araçlardan yakıt çaldığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

AA - Cem Genco - Güncel
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Hatay'da araçlardan yakıt çaldığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde araçların yakıt depolarından mazot çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde araçların yakıt depolarından mazot çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında 4 araçtan akaryakıt hırsızlığı olayına ilişkin soruşturma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayında kullanılan, plakasını tespit ettikleri aracı Ertuğrulgazi Caddesi'nde durdurdu. Araçta ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 440 litre mazot ve yakıt çekme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Y, F.Ç. ile E.Y, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Cem Genco - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hatay Güncel Haberler

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