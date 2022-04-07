Hatay'da aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araçla ilçeye uyuşturucu getirileceğini belirledi.
Plakası tespit edilen otomobil, yol kontrol noktasında durduruldu.
Araçta 128,3 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, sürücü M.C. ve araçtaki İ.Ş'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C. tutuklandı, İ.Ş. serbest bırakıldı.
AA / Salim Taş - Güncel