Hatay'da apartmanın enkazında arama kurtarma çalışması sürüyor Güncel Haberler Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. General Şükrü Kanatlı Mahallesi Kunduracı Abbuş Sokağı'ndaki Şirinler Apartmanı'nda, Moğolistan'dan gelen arama kurtarma ekibi köpeklerle çalışma yaptı. Köpekler, enkazın altında bir kişinin bulunduğunu tespit etti. Tercüman aracılığıyla enkazda çalışan diğer ekiplere, söz konusu kişinin dolabın altında olduğunun bilgisi verildi. Ses dinlemesi yapan ekiplerin çalışması sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Moğolistan Antakya Hatay Güncel Haberler

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