Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da apartmanın enkazında arama kurtarma çalışması sürüyor

Güncel Haberler

Hatay'da apartmanın enkazında arama kurtarma çalışması sürüyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

General Şükrü Kanatlı Mahallesi Kunduracı Abbuş Sokağı'ndaki Şirinler Apartmanı'nda, Moğolistan'dan gelen arama kurtarma ekibi köpeklerle çalışma yaptı.

Köpekler, enkazın altında bir kişinin bulunduğunu tespit etti.

Tercüman aracılığıyla enkazda çalışan diğer ekiplere, söz konusu kişinin dolabın altında olduğunun bilgisi verildi.

Ses dinlemesi yapan ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Moğolistan Antakya Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title