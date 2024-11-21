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Hatay'da Apartmanda Yangın, 2 Kişi Hastaneye Sevk Edildi

Hatay'da Apartmanda Yangın, 2 Kişi Hastaneye Sevk Edildi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 4. katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 5 katlı apartmanın 4. katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Sanayi Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katındaki bir dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulanan H.A. ve G.A. dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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