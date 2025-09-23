Hatay'da Apartman Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi
Hatay'ın Defne ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen bir kişi tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Hatay'ın Defne ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı.
Akdeniz Mahallesi'nde tadilat halindeki binanın 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, dumandan etkilenen 1 kişiyi hastaneye kaldırdı.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında binada hasar oluştu.