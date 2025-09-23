Haberler

Hatay'da Apartman Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Hatay'ın Defne ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen bir kişi tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Akdeniz Mahallesi'nde tadilat halindeki binanın 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dumandan etkilenen 1 kişiyi hastaneye kaldırdı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında binada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
