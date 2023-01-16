Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Hatay'ın Defne ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında hasar meydana geldi. Hatay'ın Defne ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında hasar meydana geldi. Çekmece Mahallesi Çekmece Caddesi'nde 5 katlı apartmanın 1. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu. Kaynak: AA / Güncel Hatay Güncel Haberler

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