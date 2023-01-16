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Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Defne ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Hatay'ın Defne ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Çekmece Mahallesi Çekmece Caddesi'nde 5 katlı apartmanın 1. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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