Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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Hatay'ın Defne ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Hatay'ın Defne ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Çekmece Mahallesi Çekmece Caddesi'nde 5 katlı apartmanın 1. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA / Güncel