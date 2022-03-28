Hatay'da apartman bacasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Hatay'da apartman bacasında çıkan yangın söndürüldü

AA - Mehmet Bayrak - Güncel
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Hatay'da apartman bacasında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 4 katlı bir apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 4 katlı bir apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

Emek Mahallesi Rüstem Tümer Paşa Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Zemin katında taş ekmek fırınının olduğu binada yangını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Antakya, Yangın, Hatay, Güncel, Haberler

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