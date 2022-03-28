Hatay'da apartman bacasında çıkan yangın söndürüldü
AA - Mehmet Bayrak - Güncel
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 4 katlı bir apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.
HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 4 katlı bir apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.
Emek Mahallesi Rüstem Tümer Paşa Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Zemin katında taş ekmek fırınının olduğu binada yangını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.
AA / Mehmet Bayrak - Güncel