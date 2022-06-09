Antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Haberler

Antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Karaağaç Mahallesi'nde bir firmaya ait antrepoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğünce helikopter sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. AA / Burak Milli - Güncel Güncel Haberler

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